«Фиорентина» — «Рома»: прогноз Эльвина Керимова на матч Серии А

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 36-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Фиорентина» — «Рома».



Ставка: «Фиорентина» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.98.



«На финише итальянской Серии А «Фиорентина» принимает «Рому». Этот матч вынесен на понедельник. В четверг «Рома» играла в полуфинале Лиги конференций и свою задачу решила. Ранний гол Абрахама оказался единственным в матче. У Жозе Моуринью есть возможность войти в историю в качестве первого тренера, который выиграл три еврокубковых турнира. Напомню, что в финале «Рома» сыграет с «Фейеноордом».

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Пока вернемся к чемпионату Италии. «Фиорентина» во второй части сезона смотрится неплохо, да и в целом весь сезон команда проводит хорошо. После смены тренера заиграли резвее. Они лучше контролируют мяч, лучше играют в атаке даже после ухода Влаховича. На его смену пришел Понте, который также неплохо смотрится. Сейчас «Фиорентина» располагается в зоне еврокубков. Она даже может достать и пятое место, где располагается «Рома», но для этого надо совершить рывок на финише сезона. Если «Фиорентина» попадет в еврокубки спустя годы, то это будет большое достижение.



«Рома» отстаёт от четвертого места, от зоны Лиги чемпионов на 10 очков. Огромный отрыв — и понятно, что в Лиге чемпионов «Рома» уже не сыграет. Однако в таком сложном сезоне и чемпионате после зимней паузы «Рома» смотрелась очень убедительно. Она выдала хорошую беспроигрышную серию. Моуринью проделал качественную работу. По игре и по зрелищности там есть вопросы, но при этом «Рома» смотрится неплохо.



Есть один очень важный вопрос: успеют ли игроки «Ромы» восстановиться после матча с «Лестером»? Многие игроки уже устали и в чемпионате большой мотивации нет, так как борьба за четвертое место уже завершена. Мне кажется, что все это должно сыграть в пользу «Фиорентины». «Фиалки» играют дома и в состоянии прервать четырехматчевую проигрышную серию.



Думаю, что «Фиорентина» не уступит уставшей «Роме», у команды был полный цикл подготовки к матчу. При этом тотал в матче будет меньше 3,5 мяча. «Рома» выдаёт не самые результативные матчи. В четырех из последних пяти встреч такая ставка проходила. Не исключено, что и Моуринью будет ротировать состав, поэтому мой прогноз — 1Х и ТМ 3.5», — сказал Керимов.



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