Эксперты назвали главного претендента на вылет из АПЛ по итогам сезона

В АПЛ осталось три тура до конца сезона. Уже точно известны два неудачника: элиту покинут «Норвич» и «Уотфорд».

Гвардиола заявил, что вся Англия болеет за «Ливерпуль» в чемпионской гонке АПЛ.

Третьим в этой компании может оказаться один из нескольких клубов. Букмекеры оценили шансы команд сохранить прописку в элите.



По оценке аналитиков, хуже всего шансы у «Лидса». Команда идёт на 18-й строчке, набрав 34 балла. Поставить на то, что йоркширцы вылетят, можно за 1.95. Чуть-чуть выше оценивают шансы «Бёрнли», у которого столько же баллов, но заметно лучше разница мячей. Сделать ставку на то, что АПЛ покинет эта команда, можно за 2.10.



За 8.00 можно поставить на «Эвертон». У команды Френка Лэмпарда 35 очков и одна игра в запасе. Наконец, шансы «Саутгемптона» оценили коэффициентом 30.00. У «святых» 40 очков, вероятность того, что они покинут элиту, невелика.

Дэвид Бекхэм надеется, что Криштиану Роналду останется в «Манчестер Юнайтед».

Шварц назвал причину ухудшения результатов «Динамо».

Агент Вагнера Лава оценил вероятность возвращения бразильца в Россию.

Максим Калиниченко покинул Россию.