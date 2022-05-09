Эксперты назвали главного претендента на вылет из АПЛ по итогам сезона

В АПЛ осталось три тура до конца сезона. Уже точно известны два неудачника: элиту покинут «Норвич» и «Уотфорд».
Гвардиола заявил, что вся Англия болеет за «Ливерпуль» в чемпионской гонке АПЛ.
Третьим в этой компании может оказаться один из нескольких клубов. Букмекеры оценили шансы команд сохранить прописку в элите.
По оценке аналитиков, хуже всего шансы у «Лидса». Команда идёт на 18-й строчке, набрав 34 балла. Поставить на то, что йоркширцы вылетят, можно за 1.95. Чуть-чуть выше оценивают шансы «Бёрнли», у которого столько же баллов, но заметно лучше разница мячей. Сделать ставку на то, что АПЛ покинет эта команда, можно за 2.10.
За 8.00 можно поставить на «Эвертон». У команды Френка Лэмпарда 35 очков и одна игра в запасе. Наконец, шансы «Саутгемптона» оценили коэффициентом 30.00. У «святых» 40 очков, вероятность того, что они покинут элиту, невелика.
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