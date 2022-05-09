Виктория Голубич — Виктория Азаренко: прогноз Ярослава Перканюка на матч турнира в Риме

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч турнира в Риме Виктория Голубич — Виктория Азаренко.
Ставка: победа Голубич с форой (+6) за 1.42.
«Голубич себе не изменяет, на протяжении всей карьеры швейцарка сначала уверенно проводит один сезон, но затем в следующем году проваливает все важные турниры и откатывается в рейтинге. На данный момент происходит нечто подобное. Виктория уже пять месяцев чередует победы с поражениями. Теннисистке повезло, что в этот период не было защиты очков, но это впереди. Если Голубич не улучшит игру, то рискует снова со скрипом топтаться возле топ-100.
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Голубич действует на корте в зрелищной манере. Швейцарка не зависит ни от одного из игровых аспектах, так как действует по ситуации (уверенно себя чувствует и в обороне, и в атаке). Особенно теннисистка выделяется вариативным одноручным бэкхендом. Виктория прибавила на подаче, но по-прежнему проседает на втором мяче. Голубич не хватает концентрации, она может в любой момент начать сериями ошибаться.
Азаренко уже не первый год пытается вернуться на высокий уровень, получается с переменным успехом. С каждым сезоном белоруске все труднее конкурировать с молодыми теннисистками, которые превосходят ее в атакующей мощи и скорости. К примеру, на последнем турнире Виктория ничего не могла противопоставить Анисимовой. Аманда просто не позволила сопернице действовать первым номером, а в обороне Виктория смотрелась крайне неуверенно.
Азаренко по-прежнему обладает неплохой подачей. Но проблема белоруски в том, что она крайне прямолинейно и предсказуемо действует на задней линии, надеясь только на свой атакующий потенциал. Когда Виктории не удается быстро завершить розыгрыши, она еще больше рискует и в большинстве случаев ошибается. Белоруска конкурентоспособна на всех типах покрытий.
Девушки встречались в Мадриде, матч получился упорным, но Голубич допустила серию ошибок в решающие моменты и проиграла. Думаю, швейцарка провела работу над своей игрой и будет лучше готова к поединку с Азаренко. От белоруски не стоит ожидать ничего нового, она постарается быстро захватить инициативу на корте и диктовать ход матча. На Голубич дают фору (+6), рекомендую этим воспользоваться», — сказал Перканюк.
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