Иснер/Шварцман — Гонсалес/Мольтени: прогноз Ярослава Перканюка на игру турнира в Риме

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч турнира в Риме Иснер/Шварцман — Гонсалес/Мольтени.



Ставка: победа пары Гонсалес/Мольтени за 1.81.

«В последнее время Джон Иснер всё чаще выступает в парном разряде. И делает это очень успешно, в этом году он выиграл два «Мастерса» (одним с Соком, а второй с Хуркачем), еще играл в финальных стадиях. Благодаря таким результатам теннисист дебютировал в топ-30 (парного рейтинга). Американец уверенно себя чувствует в паре, так как выделяется пушечной подачей, также с минимальным количеством ошибок отыгрывает возле сетки.

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Если Иснер и дальше хочет выигрывать крупные титулы в паре, то ему крайне необходимо определиться с постоянным партнером. На это роль явно не подходит Шварцман. Джон и Диего решили попробовать свои силы на «Мастерсе» в Риме, но веры в их дуэт практически нет.



В прошлом сезоне Гонсалес и Мольтени начали выступать вместе. Сначала теннисисты только и делали, что проигрывали, поэтому были вынуждены играть на челленджерах, чтобы наладить игру. Затем они улучшили результаты, вернулись на челленджеры и начали штамповать титулы. В этом сезоне Гонсалес/ Мольтени выиграли два турнира и еще множество раз играли в финальных стадиях.



Гонсалес/Мольтени тяготеют к грунтовым кортам. Оба теннисиста выделяются уверенной игрой возле сетки, они часто действуют на перехватах и читают игру соперников. В арсенале игроков средняя подача, но у них огромное количество «домашних заготовок» с помощью которых набирают легкие очки.



Преимущество пары Гонсалес/Мольтени очевидное, они сыгранные и профильные парники. Иснер и Шварцман впервые сыграют вместе. Если учесть, что у Диего нет подачи, то соперники будут обстреливать Джона возле сетки, а с этим американец вряд ли справится. Кроме этого, Иснер не сможет стабильно отыгрывать на приеме, чтобы совершать обратные брейки», — сказал Перканюк.

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