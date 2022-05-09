«Вашингтон» — «Флорида»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвёртый матч первого раунда плей-офф НХЛ, в котором сыграют «Вашингтон» и «Флорида».
Ставка: ТБ 7 за 2.31.
«Если честно, меня «Вашингтон» в третьем матче сильно удивил. Ну представьте, команда проиграла последний матч «Флориде» со счётом 1:5. В рамке там стоял Витек Ванечек – не самый надежный вратарь. Да еще сломался силовой форвард Том Уилсон, на котором держалось первое звено.
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Но в ворота определили Илью Самсонова, который провел очень хороший матч. И вообще, «Вашингтон» показал очень нацеленный и четкий кубковый хоккей, разделав «Флориду» под орех (6:1). А ведь это победитель регулярного чемпионата!
При этом у меня вообще нет уверенности, что Самсонов и дальше будет играть стабильно, а «Пэнтерз» позволят так безропотно себя уработать.
Поэтому в этой серии я зарекся брать победу одной из команд. Зато мы видим, что тут забивается много голов. Поэтому надо гоняться за тоталами больше.
Я бы в этом матче взял кэф 2,31 на то, что тотал составит больше 7,0 в основное время. Если получится счет вроде 4:3, то деньги вам вернутся. Что-то большее – это профит», — сказал Лысенков.
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