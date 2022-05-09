«Питтсбург» — «Рейнджерс»: прогноз Павла Лысенкова на игру Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвёртый матч первого раунда плей-офф НХЛ, в котором сыграют «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».



Ставка: победа «Рейнджерс» в основное время за 2.46.



«Вообще, в прошлой встрече «Рейнджерс» не были похожи на себя. Проиграли в гостях со счётом 4:7, в запас отправился их основной звёздный вратарь Игорь Шестёркин.

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При этом у «Питтсбурга» в рамке играет третий голкипер Луи Доминге. Совсем не крутой парень, он провёл только два матча в регулярном чемпионате. Я прямо не верю, что он сможет затащить всю серию.



Правда, «Пингвинз» играют по принципу «Вы забьёте сколько сможете, а мы – сколько захотим».



Не верю, что «Рейнджерс» снова пропустят семь шайб. Да и при счёте 1-2 в серии нужно играть более собранно, без права на ошибку. Думаю, что ньюйоркцы выпрыгнут из шорт, чтобы добиться своего.



Слушайте, Шестёркин лучше Доминге, как ни крути. Я не верю, что фактор вратаря в этой серии не сыграет вообще никак.



Я бы в этом матче взял кэф 2.46 на то, что «Рейнджерс» победят в основное время», — сказал Лысенков.

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Тренер «Рейнджерс» заявил, что ждёт от Шестёркина выдающейся игры в 4-м матче.



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