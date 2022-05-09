«Питтсбург» — «Рейнджерс»: прогноз Павла Лысенкова на игру Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвёртый матч первого раунда плей-офф НХЛ, в котором сыграют «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
Ставка: победа «Рейнджерс» в основное время за 2.46.
«Вообще, в прошлой встрече «Рейнджерс» не были похожи на себя. Проиграли в гостях со счётом 4:7, в запас отправился их основной звёздный вратарь Игорь Шестёркин.
Зубов: сборная России была обязана выиграть турнир в Петербурге перед 9 мая.
При этом у «Питтсбурга» в рамке играет третий голкипер Луи Доминге. Совсем не крутой парень, он провёл только два матча в регулярном чемпионате. Я прямо не верю, что он сможет затащить всю серию.
Правда, «Пингвинз» играют по принципу «Вы забьёте сколько сможете, а мы – сколько захотим».
Не верю, что «Рейнджерс» снова пропустят семь шайб. Да и при счёте 1-2 в серии нужно играть более собранно, без права на ошибку. Думаю, что ньюйоркцы выпрыгнут из шорт, чтобы добиться своего.
Слушайте, Шестёркин лучше Доминге, как ни крути. Я не верю, что фактор вратаря в этой серии не сыграет вообще никак.
Я бы в этом матче взял кэф 2.46 на то, что «Рейнджерс» победят в основное время», — сказал Лысенков.
«Ты подлый, подлый человек». НХЛ отреагировала на шайбу Капризова «Сент-Луису».
Где покажут 4-й матч серии «Питтсбург» — «Рейнджерс».
Тренер «Рейнджерс» заявил, что ждёт от Шестёркина выдающейся игры в 4-м матче.
Гений Кучерова, рекорды Капризова и стабильность Овечкина. Как наши начали плей-офф НХЛ.
- 9 мая 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 8 мая 2022
-
20:00
-
19:03
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:16
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00