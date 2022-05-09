Букмекеры назвали фаворита Кубка России перед полуфиналами

10 и 11 мая состоятся полуфинальные матчи Кубка России. «Динамо» встретится с «Аланией», а «Спартак» сразится с «Енисеем». Обе игры пройдут в Москве.

Кечинов считает, что «Спартак» может спасти сезон только победой в Кубке России.

Букмекеры обновили котировки на победителя Кубка России. Наибольшие шансы имеет «Динамо»: сделать ставку на подопечных Сандро Шварца предлагается с коэффициентом 2.30. В случае победы с 1000 рублей вы получите 2300 рублей.

Следом идёт московский «Спартак», вероятность успеха красно-белых оценена в 2.40. На 8.00 можно сделать ставку на победу «Енисея». Аутсайдером считается «Алания», коэффициент на победу владикавказцев — 9.00.

Действующим обладателем Кубка России является «Локомотив», который в финале обыграл «Крылья Советов».

Прогноз на матч «Динамо» — «Алания» с коэффициентом 5.90.

Объявлены судьи на полуфинальные матчи Кубка России.

Вратарь «Динамо» Лещук выделил подход «Алании» к штрафным ударам.

Каррера считает, что «Спартаку» по силам выиграть Кубок России.