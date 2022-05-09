Букмекеры назвали фаворита Кубка России перед полуфиналами

10 и 11 мая состоятся полуфинальные матчи Кубка России. «Динамо» встретится с «Аланией», а «Спартак» сразится с «Енисеем». Обе игры пройдут в Москве.
Кечинов считает, что «Спартак» может спасти сезон только победой в Кубке России.
Букмекеры обновили котировки на победителя Кубка России. Наибольшие шансы имеет «Динамо»: сделать ставку на подопечных Сандро Шварца предлагается с коэффициентом 2.30. В случае победы с 1000 рублей вы получите 2300 рублей.
Следом идёт московский «Спартак», вероятность успеха красно-белых оценена в 2.40. На 8.00 можно сделать ставку на победу «Енисея». Аутсайдером считается «Алания», коэффициент на победу владикавказцев — 9.00.
Действующим обладателем Кубка России является «Локомотив», который в финале обыграл «Крылья Советов».
Прогноз на матч «Динамо» — «Алания» с коэффициентом 5.90.
Объявлены судьи на полуфинальные матчи Кубка России.
Вратарь «Динамо» Лещук выделил подход «Алании» к штрафным ударам.
Каррера считает, что «Спартаку» по силам выиграть Кубок России.
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