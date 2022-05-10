«Динамо» — «Алания»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Москва — «Алания» в полуфинале Кубка России сезона-2021/2022.
Ставка: обе забьют за 1.86.
«Динамо» будет принимать «Аланию» Спартака Гогниева. Так получилось, что и те и другие в своих последних матчах проиграли с не совсем футбольным счётом 2:5. Динамовцы уступили в Самаре, а «Алания» проиграла в Нижнекамске. С «Нефтехимиком» у владикавказцев совсем труба была — к 18-й минуте они уже 0:3 проигрывали. Потом пытались героически спастись — 2 мяча отыграли, но снова раскрылись и пропустили ещё дважды. «Динамо» потерпело три поражения подряд. Что-то происходит с командой Сандро Шварца. Сам он призвал болельщиков прийти и поддержать команду в этот сложный момент.
Конечно, «Динамо» — фаворит, но «Алания» Гогниева настолько бескомпромиссная, настолько развесёлая команда. Для неё приезд в Москву после того, как выбили «Зенит», возможность показать себя на широкую аудиторию — хороший вызов. Команда хорошо готова физически, здорово бежит, а динамовцы сейчас не в самом лучшем состоянии находятся, да и не здорово «Динамо» функционально выглядит. Шансы забить у «Алании» будут. Да и то, что «Динамо» воспользуется не самой надёжной обороной «Алании», вполне может быть.
Обе забьют мне кажется хорошим вариантом для этой встречи, по крайней мере, по предматчевым раскладам», — сказал Генич.
Прогноз на матч «Динамо» — «Алания» с коэффициентом 5.90.
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