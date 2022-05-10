«Динамо» — «Алания»: прогноз Дениса Казанского на матч 1/2 финала Кубка России

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Динамо» – «Алания».



Ставка: победа «Динамо» и ТБ 2.5 за 2.01.



«У «Динамо» тяжелейшая полоса: 3 поражения подряд. Разные по качеству игры, но их объединяет результат. Также заметим, что в двух последних поражениях были верховые результаты.

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«Алания» — это тоже результативная команда. Было тяжёлое поражение от «Нефтехимика». Также особняком стоит игра с «Оренбургом», где по нулям. Всё остальное – тоже верха.



И те и другие любят ярко атаковать. Тут нельзя взвешивать ценность турнира. Потому что для «Алании» сыграть в финале в «Лужниках» после такого невероятного сезона – очень важно.



Но и для московского «Динамо», по сути, это единственная цель, которая осталась в сезоне. Мы видим, как в чемпионате команда заваливается. Сохранить вторую строчку будет сложно. А вот получить трофей впервые за долгое время – это мощь.



Темпераментная команда из Владикавказа и мастеровитая команда из Москвы дадут классный спектакль. Здесь будет верх. Но мне кажется, что победит «Динамо», — сказал Казанский.

Прогноз на матч «Динамо» — «Алания» с коэффициентом 5.90.



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