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«Динамо» — «Алания»: прогноз Дениса Казанского на матч 1/2 финала Кубка России

«Динамо» — «Алания»: прогноз Дениса Казанского на матч 1/2 финала Кубка России
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Динамо» – «Алания».

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 2.5 за 2.01.

«У «Динамо» тяжелейшая полоса: 3 поражения подряд. Разные по качеству игры, но их объединяет результат. Также заметим, что в двух последних поражениях были верховые результаты.

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«Алания» — это тоже результативная команда. Было тяжёлое поражение от «Нефтехимика». Также особняком стоит игра с «Оренбургом», где по нулям. Всё остальное – тоже верха.

И те и другие любят ярко атаковать. Тут нельзя взвешивать ценность турнира. Потому что для «Алании» сыграть в финале в «Лужниках» после такого невероятного сезона – очень важно.

Но и для московского «Динамо», по сути, это единственная цель, которая осталась в сезоне. Мы видим, как в чемпионате команда заваливается. Сохранить вторую строчку будет сложно. А вот получить трофей впервые за долгое время – это мощь.

Темпераментная команда из Владикавказа и мастеровитая команда из Москвы дадут классный спектакль. Здесь будет верх. Но мне кажется, что победит «Динамо», — сказал Казанский.

Прогноз на матч «Динамо» — «Алания» с коэффициентом 5.90.

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