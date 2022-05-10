Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — «Алания»: прогноз Дмитрия Аленичева на встречу 1/2 финала Кубка России

«Динамо» — «Алания»: прогноз Дмитрия Аленичева на встречу 1/2 финала Кубка России
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России, экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка России сезона-2021/2022 «Динамо» — «Алания».

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 2.5 за 2.55.

«Алания» стала главной сенсацией этого турнира. В четвертьфинале прошла «Зенит», который, было видно, относится к пренебрежением к этой игре. За что «Алания» и наказала соперника.

Мостовой назвал «Динамо» и ЦСКА посредственными командами.

«Алания» играет в сверхатакующий футбол, поэтому если «Динамо» так же отнесётся к сопернику, то может поплатиться.

«Динамо» закончило свою чемпионскую гонку с «Зенитом», поэтому главная ставка сейчас на Кубок России, на попадание в финал. Там с большой долей вероятности можно ждать пару «Динамо» — «Спартак».

В родных стенах «Динамо» должно побеждать «Аланию». Мой прогноз будет следующим — победа «Динамо» и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.55», — сказал Аленичев.

Прогноз на матч «Динамо» — «Алания» с коэффициентом 5.90.

Где покажут матч «Динамо» — «Алания» в прямом эфире.

Кирилл Новиков: «Динамо» закончит чемпионат России на втором месте.

Рассказов объяснил причины своего появления на матче «Локомотив» — «Рубин».

Петржела рассказал, кого видит преемником Семака в «Зените».

«Динамо» — «Алания». Для владикавказцев вообще нет авторитетов. «Зенит» подтвердит «Динамо» — «Алания». Для владикавказцев вообще нет авторитетов. «Зенит» подтвердит
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022