«Динамо» — «Алания»: прогноз Дмитрия Аленичева на встречу 1/2 финала Кубка России

Бывший полузащитник сборной России, экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка России сезона-2021/2022 «Динамо» — «Алания».



Ставка: победа «Динамо» и ТБ 2.5 за 2.55.



«Алания» стала главной сенсацией этого турнира. В четвертьфинале прошла «Зенит», который, было видно, относится к пренебрежением к этой игре. За что «Алания» и наказала соперника.

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«Алания» играет в сверхатакующий футбол, поэтому если «Динамо» так же отнесётся к сопернику, то может поплатиться.



«Динамо» закончило свою чемпионскую гонку с «Зенитом», поэтому главная ставка сейчас на Кубок России, на попадание в финал. Там с большой долей вероятности можно ждать пару «Динамо» — «Спартак».



В родных стенах «Динамо» должно побеждать «Аланию». Мой прогноз будет следующим — победа «Динамо» и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.55», — сказал Аленичев.



Прогноз на матч «Динамо» — «Алания» с коэффициентом 5.90.



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