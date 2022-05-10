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«Динамо» — «Алания»: ставка Ильи Казакова на игру Кубка России 10 мая

«Динамо» — «Алания»: ставка Ильи Казакова на игру Кубка России 10 мая
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/2 финала Бетсити Кубка России сезона-2021/2022 «Динамо» — «Алания».

Ставка: победа «Динамо» за 1.48.

«Нас ждёт полуфинал Кубка России между «Динамо» Москва и «Аланией». Мне кажется, что в этом матче надо ставить на два результата.

Мостовой назвал «Динамо» и ЦСКА посредственными командами.

Первый — победа «Динамо». Второй — московский клуб забьёт больше 2.5 мяча в этом матче.

Дело в том, что «Алания» в последнее время находится в кризисе. Команда отказалась от борьбы за повышение в РПЛ. Результаты в ФНЛ наводят на одну мысль — команда явно доигрывает сезон, думая о сезоне следующем.

Стилистически «Алания» очень удобный соперник для команды Шварца. Она здорово бежит вперёд, здорово атакует. Но игра в обороне вызывает немало заслуженной критики.

Быстрые атаки «Динамо», умение сыграть в один пас, когда игрок выводится на ударную позицию — всего этого должно хватить, чтобы шагнуть в свой первый финал турнира за долгие годы», — сказал Казаков.

Прогноз на матч «Динамо» — «Алания» с коэффициентом 5.90.

Где покажут матч «Динамо» — «Алания» в прямом эфире.

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