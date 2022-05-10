«Динамо» Москва — «Алания»: ставка Алексея Андронова на полуфинал Кубка России

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Динамо» Москва — «Алания» в полуфинале Кубка России сезона-2021/2022.
Ставка: обе забьют за 1.85.
«Матч полуфинала Кубка России. Довольно интересно, потому что «Алания» добралась до невероятной стадии для себя. «Динамо» в последнее время выглядит уже не так ярко и не так сильно. Исключать победу владикавказцев я бы совершенно точно не стал.
Дмитрий Аленичев дал прогноз на матч «Динамо» — «Алания».
Думаю, в данном случае нужно говорить о том, что у «Динамо» обнаружились проблемы в обороне. Эффективно игравший в системе Сандро Шварца Ордец больше за команду не выступает. И это оказывает серьёзное влияние на «Динамо», это просто видно.
Что касается «Алании», мы прекрасно знаем философию Спартака Гогниева — идти вперёд, не закрываться, не ставить «автобус» (он этого никогда не делает). Наверняка на трибунах в Москве будет серьёзная поддержка осетинской диаспоры. «Алания» захочет сыграть смело.
Жду от этого матча забитых мячей. Чем дело завершится, мне сказать сложно. А вот голы должны быть. Обе забьют с коэффициентом 1.85 — самый логичный выбор», — сказал Андронов.
Прогноз на матч «Динамо» — «Алания» с коэффициентом 5.90.
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