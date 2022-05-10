«Динамо» — «Алания»: смотреть прямой эфир матча 1/2 финала Кубка России, ставки, прогнозы

10 мая состоится матч полуфинала Кубка России «Динамо» — «Алания». Начало игры — в 16:30 мск.



Прогноз на матч «Динамо» — «Алания» с коэффициентом 5.90.



Эксперты считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех владикавказцев оценён в 9.80. Ставки на ничью принимаются за 5.50.



Аналитики полагают, что матч «Динамо» — «Алания» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.



Выход «Динамо» в финал Кубка России доступен за 1.32, выход «Алании» — за 3.72.

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