«Динамо» — «Алания»: смотреть прямой эфир матча 1/2 финала Кубка России, ставки, прогнозы

10 мая состоится матч полуфинала Кубка России «Динамо» — «Алания». Начало игры — в 16:30 мск.
Прогноз на матч «Динамо» — «Алания» с коэффициентом 5.90.
Эксперты считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех владикавказцев оценён в 9.80. Ставки на ничью принимаются за 5.50.
Аналитики полагают, что матч «Динамо» — «Алания» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.
Выход «Динамо» в финал Кубка России доступен за 1.32, выход «Алании» — за 3.72.
Дмитрий Аленичев сделал прогноз на матч «Динамо» — «Алания».
Где покажут матч «Динамо» — «Алания» в прямом эфире.
Кирилл Новиков: «Динамо» закончит чемпионат России на втором месте.
Рассказов объяснил причины своего появления на матче «Локомотив» — «Рубин».
- 10 мая 2022
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:51
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 9 мая 2022
-
19:23
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 8 мая 2022
-
20:00
-
19:03
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30