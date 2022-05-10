«Барселона» — «Сельта»: прогноз Дениса Наливайко на встречу Примеры

Спортивный комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 36-го тура Примеры «Барселона» — «Сельта».
Ставка: ТБ 8.5 угловых за 1.84.
«Барселона», обыграв «Бетис» в прошлом туре, по сути, застолбила за собой второе место. Я не думаю, что команда его упустит. Это очень важно для клуба. Это призовые, это и возможность участвовать в Супербубке. За участие, в котором тоже дают деньги. Как мы знаем для «Барселоны» это важный аспект.
«Сельта» не боролась за выживание ни в одном туре, поэтому сезон можно считать успешным. «Барсе» хорошо было бы реабилитировать свой домашний стадион Камп Ноу, на котором она проиграла три матча кряду. Я не думаю, что здесь кто-то будет играть спустя рукава. Обе команды играют в атакующем стиле. «Сельта» вообще исторически очень успешно играет против «Барселоны» в последнее время. Ожидаю яркого и атакующего футбола. Играю в этой встрече тотал больше 8,5 угловых», — сказал Наливайко.
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Прогноз на матч «Барселона» — «Сельта» с коэффициентом 2.26.
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