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«Барселона» — «Сельта»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры 10 мая

«Барселона» — «Сельта»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры 10 мая
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Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 36-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» — «Сельта».

Ставка: «Барселона» не проиграет и ТБт2.5 за 1.68.

«Сельта» уже не решает больших турнирных задач. Разгромив в прошлом туре «Алавес» (4:0), галисийцы гарантировали себе сохранение прописки в Примере.

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Вместе с тем у «Сельты» нет никаких даже теоретических шансов подняться в еврокубковух зону. А значит – можно расслабиться и получать удовольствие. Тем более, что впереди матч на «Камп Ноу» против лихой «Баарселоны».

Думаю, игра может оказаться результативной, как было и в первом круге. Тогда в Виго «Барселона» выиграла 3:0 первый тайм, а итоговый счет оказался 3:3 с решающим голом Яго Апсаса на 96-й минуте. «Барселона» попытается отомстить в домашней игре. И ей очки еще нужны чтобы удержать второе место.

Думаю, каталонцы не проиграют, как минимум. И наверняка игра окажется достаточно результативной. Ставлю на непроигрыш «Барселоны» при тотале больше 2,5», — сказал Вишневский.

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Прогноз на матч «Барселона» — «Сельта» с коэффициентом 2.26.

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