«Барселона» — «Сельта»: смотреть прямую трансляцию матча Примеры онлайн, прогнозы

10 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Сельта». Начало игры — в 22:30 мск.
Хави рассказал об отличиях менталитета «Барселоны» и «Реала».
Эксперты считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Сельты» оценён экспертами в 7.90. Ставки на ничью принимаются за 5.50.
Аналитики убеждены, что матч «Барселона» — «Сельта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.
Верратти заявил, что ждал от «ПСЖ» большего в трудные моменты сезона.
Прогноз на матч «Барселона» — «Сельта» с коэффициентом 2.26.
Гвардиола сказал, что вся Англия болеет за «Ливерпуль» в чемпионской гонке АПЛ.
Анчелотти: готов тренировать «Реал» до 80 лет, если не сойду с ума.
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