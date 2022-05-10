«Валенсия» – «Бетис»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» – «Бетис» в 36-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 1.81.



«В чемпионате Испании тур посреди недели. Во вторник «Валенсия» сыграет с «Бетисом». И здесь я, откровенно говоря, жду развеселый футбол. «Валенсия» без каких-либо задач в чемпионате, она в серединке в турнирной таблице (на 10-м месте).

«Лион» расстался с защитником из-за того, что тот портил воздух в раздевалке.

Выше она не поднимется, ниже не опустится. Но «Валенсия» очень давно не побеждала. В последний раз это было еще в марте — тогда победили в гостях «Эльче», еще раньше была последняя домашняя победа, когда обыграли «Гранаду».



Сейчас приезжает «Бетис», которому «Валенсия» проиграла в финале Кубка Испании в серии пенальти. Там была очень веселая игра, с обилием моментов, но закончили основное и дополнительное время 1:1. А в серии пенальти «Бетис» был чуть успешнее.



Мне кажется, статистика здесь за то, чтобы голы были и в те, и в другие ворота. Только в одном матче из последних семи команды не обменялись забитыми мячами, было это несколько лет назад. Тогда «Бетис» выиграл 2:0. Сейчас состояние команд и цифирь подталкивают к тому, что голы должны быть. Да, «Валенсия» последний матч сыграла с Бильбао 0:0, но там пришлось больше обороняться, больше играть от соперника. А на своем поле в одном из последних матчей сезона «Валенсия» сыграет куда более открыто», — сказал Генич.

«Валенсия» — «Бетис»: когда начало, где покажут.

Спартак Гогниев: выйдем на матч с «Динамо» как на последний бой.

Петржела рассказал, кого видит преемником Семака в «Зените».