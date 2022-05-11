Букмекеры назвали шансы «Спартака» победить «Енисей» в полуфинале Кубка России

11 мая состоится матч полуфинала Кубка России «Спартак» — «Енисей». Начало игры — в 19:30 мск.
Массимо Каррера оценил шансы «Спартака» выиграть Кубок России.
Эксперты считают явными фаворитами хозяев: заключить пари на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 1.47. Успех красноярцев оценён в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 5.20.
Аналитики думают, что матч «Спартак» — «Енисей» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49.
Ловчев: если «Спартак» не выйдет в финал, команду надо закрывать.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.
Выход «Спартака» в финал доступен за 1.29 (76%), выход «Енисея» — за 4.05 (24%).
Кечинов считает, что «Спартак» может спасти сезон только победой в Кубке России.
Соболев рассказал, как относился к слухам о том, что он «сливает» Руя Виторию.
Сергей Карасёв пожаловался на низкие зарплаты судей в России.
Защитник «Алании» Татаев: русских в Чехии камнями закидывают.
- 11 мая 2022
-
09:00
-
08:00
- 10 мая 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:51
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 9 мая 2022
-
19:23
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00