Букмекеры назвали шансы «Спартака» победить «Енисей» в полуфинале Кубка России

11 мая состоится матч полуфинала Кубка России «Спартак» — «Енисей». Начало игры — в 19:30 мск.

Массимо Каррера оценил шансы «Спартака» выиграть Кубок России.

Эксперты считают явными фаворитами хозяев: заключить пари на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 1.47. Успех красноярцев оценён в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 5.20.



Аналитики думают, что матч «Спартак» — «Енисей» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49.

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Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Выход «Спартака» в финал доступен за 1.29 (76%), выход «Енисея» — за 4.05 (24%).

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