«Спартак» — «Енисей»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Енисей» в полуфинале Кубка России сезона-2021/2022.
Ставка: «Спартак» забьёт в 1-м тайме за 1.60.
«Спартак» будет принимать «Енисей», который уже выбил и «Рубин», и «Локомотив», и «Крылья Советов». Вадим Гаранин действительно очень здорово работает с «Енисеем». Красноярцы, уже думая о полуфинале Кубка России, оступились в ФНЛ, проиграв крупно «Краснодару-2» — 0:4. Уже на 9-й секунде матча пропустили.
Где покажут матч «Спартак» — «Енисей».
Но «Енисей» продолжает борьбу за попадание в РПЛ через стыковые матчи. А Кубок России — хороший вызов и отличный тест для красноярской команды. Команда играющая, с хорошими исполнителями, но напротив — сверхмотивированный «Спартак».
При мощнейшей поддержке своих болельщиков «Спартак», который проваливает сезон в РПЛ, конечно, постарается всё сделать для того, чтобы выйти в финал Кубка России.
Мы видим, что у «Спартака» идёт игра, когда Ваноли пробует вариант с двумя нападающими. Думаю, и здесь вполне стоит ожидать появления с первых минут и Соболева, и Николсона.
Думаю, «Спартак» сразу постарается показать, кто в доме хозяин. Он постарается агрессивно сыграть впереди и открыть счёт в первом тайме. Если «Спартак» сыграет в свою силу, то у него есть все ресурсы.
Мой прогноз — «Спартак» забьёт в первом тайме за 1.6. Можно пойти дальше и сыграть победу «Спартака» в первом тайме за 1.93», — сказал Генич.
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