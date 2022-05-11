«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити».
Ставка: «Манчестер Сити» выиграет и не пропустит за 1.87.
«Вулверхэмптон» неожиданно сыграл вничью с «Челси», результативную ничью. Это удивляет, потому что команда забивает крайне мало – всего 35 мячей. Только 3 команды забили в АПЛ меньше, чем «волки».
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Ну а здесь приезжает «Манчестер Сити», который в 6 из 9 последних матчей сыграл на ноль. Тут и роскошная игра с «Ньюкаслом». Это как раз показатель. То, как команда восстановилась после того, что случилось в Мадриде.
Думаю, что и здесь будет хорошая игра от «Манчестер Сити». С учётом того, что в обороне здесь всё в порядке, а «Вулвер» забивает мало. Думаю, что «Сити» победит и не пропустит», — сказал Казанский.
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