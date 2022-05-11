Рафаэль Надаль — Джон Иснер: прогноз Ярослава Перканюка на матч турнира в Риме

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч турнира в Риме Рафаэль Надаль — Джон Иснер.



Ставка: два брейка подряд — нет за 1.54.



«Надаль в очередной раз возвращается в тур после травмы. Турнир в Мадриде показал, что Рафа готов играть, но пока далёк от оптимальной формы. Испанец ещё имеет две недели, чтобы прибавить перед «Ролан Гаррос». «Мастерс» в Риме максимально подходит Надалю, так как корты на турнире одни из самых вязких в туре. В прошлом году Рафаэль одержал здесь победу (в финале обыграл Джоковича), так что ему предстоит защита титула.

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В последних матчах Надаль хорошо двигался, он добегал за непростыми мячами, перехватывал инициативу и традиционно мастерски читал игру. Но проблема испанца в том, что он держит длину в ударах, слишком часто коротко принимает мячи или смягчает удары, отдавая инициативу соперникам. По этой причине Рафа с трудом одолел Гоффена и проиграл Алькарасу. Когда испанец исправит эту проблему, он снова вернётся на серию побед.



Иснер одинаково играет что в 25, что в 37 лет (так же и выглядит). С возрастом Джон не сбавил ни в одном из аспектов, а наоборот, стал опытнее и больше побеждает «на классе». Американцу трудно конкурировать с игроками уровня топ-20, но с молодыми и перспективными он успешно отыгрывает на всех типах покрытий, благодаря чему держится на 27-й строчке рейтинга. Нужно учесть, что Джон неоднократно признавался, что теперь меньше времени уделяет теннису, так как на первом месте семья.



Иснер по-прежнему невероятным образом подаёт первым мячом. Мало того что скорость подачи за 220 км/ч, так он ещё варьирует направление мяча. При первой возможности Джон выбегает к сетке, где с закрытыми глазами забивает смэши. На приёме американец изредка может зацепиться за брейк, так как часто срывает удары или перебивает слишком коротко.



Интриги в предстоящем матче мало, так как грунт вязкий и Надаль будет читать подачу Иснера. На приёме Джон будет в роли зрителя, ведь вряд ли он справится с вращением мяча, которое придаёт Рафа при ударах и подаче. Поэтому странно видеть, что в линии есть исходы на индивидуальный тотал меньше (1.5) брейка Иснера, также два брейка подряд – нет. Предлагаю воспользоваться подарками от букмекера», — сказал Перканюк.

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