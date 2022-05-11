«Ювентус» — «Интер»: прогноз Эдуарда Мора на финал Кубка Италии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Ювентус» – «Интер».



Ставка: проход «Интера» за 1.65.



«Мне кажется, что здесь фаворит абсолютно очевиден — это «Интер».

«Ювентус» — «Интер»: когда начало, где покажут.

Потому что «Ювентус» уже из четвёрки не выпадет и выше не заберётся. Команда уже не работает на максимуме. Поражение от «Дженоа» на последних минутах – тому подтверждение. Команда хоть и «старалась», но играла откровенно плохо.



«Интер» же, наоборот, находится в тонусе. До сих пор борется за чемпионство. Проигрывать 0:2 и вырвать победу 3:2 дорогого стоит.



Команды в разном состоянии. «Интер» гораздо лучше.



Думаю, что «нерадзурри» в любом случае возьмут этот Кубок. Вопрос только в том, в основное время, добавленное или по пенальти.



Любителям больших коэффициентов рекомендую взять чистую победу «Интера». А любителям верняка рекомендую железную ставку – проход «Интера». Я в этом не сомневаюсь», — сказал Мор.



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