«Лестер» — «Норвич»: ставка Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ «Лестер» — «Норвич».



Ставка: победа «Лестера» с форой (-1) за 1.72.



«Норвич» совсем разваливается на глазах. Казалось, что, оформив свой вылет, команда сможет без давления просто сыграть в своё удовольствие.

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Но её уровень оказался настолько низок, что против «Вест Хэма» шансов не было никаких. Даже при своих болельщиках. Теперь уже сложно представить, что «канареек» сможет заставить сыграть на более высоком уровне.



«Лестеру» ничего, по сути, в этом сезоне уже не нужно, но более высокий уровень исполнителей, конечно, делает его фаворитом. Так что думаю, команда Роджерса здесь победит и, скорее всего, сделает это без больших проблем», — сказал Петросьян.

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