«Ювентус» — «Интер»: прогноз Дениса Наливайко на финальную игру Кубка Италии

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на финал Кубка Италии «Ювентус» — «Интер».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.86.
«Финал Кубка Италии. Если «Интер» продолжает бороться за второе подряд чемпионство, то для «Ювентуса» сезон закончен. Наверное, закончен на мажорной ноте, так как удалось пробиться в Лигу чемпионов.
Именно для «Ювентуса» эта победа в Кубке может стать действительно очень приятной новостью в сезоне, который для команды можно считать провальным.
Думаю, что нас ждёт осторожная игра, так как всё-таки финал. Оба клуба захотят поднять кубок над своей головой. В этом сезоне у нас часто заходила ставка на меньше в матчах с «Ювентусом». Думаю, этот исход нужно повторять и здесь», — сказал Наливайко.
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