«Спартак» — «Енисей»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка России 11 мая

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч полуфинала Кубка России «Спартак» — «Енисей».



Ставка: победа «Спартака» и ТБ 2.5 за 1.98.



«Важность этого матча можно и не объяснять. «Енисей» вообще войдёт в историю, если выйдет в финал. «Спартаку» в год своего столетия это просто необходимо, учитывая, что команда располагается на 9-м месте и уже ни на что не рассчитывает. Ставки на этот матч очень высоки.

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«Енисей» располагается на 5-м месте в ФНЛ. В последнем матче на выезде в Краснодаре проиграл со счётом 0:4, но это не должно вводить в заблуждение, так как уже в первом тайме там было два удаления. В целом же это очень дисциплинированная и играющая команда. «Енисей» не будет выстраивать «автобус», а постарается лишить «Спартак» мяча.



В последнее время «Спартак» играет неплохо, правда, лишь не больше, чем тайм. В этом матче я жду очень интересную игру, много голов и победу «Спартака». Мой прогноз — П1 и ТБ 2.5 мяча», — сказал Мор.



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