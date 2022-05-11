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«Ювентус» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на финальную игру Кубка Италии

«Ювентус» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на финальную игру Кубка Италии
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Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч финала Кубка Италии сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Интер».

Ставка: «Ювентус» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.20.

«Финал Кубка Италии состоится в Риме 11 мая – «Ювентус» и «Интер» разыграют трофей. Это не первый финал между этими командами в нынешнем сезоне, так как в Суперкубке «Интер» уже обыгрывал «Ювентус». Во втором круге чемпионата «Интер» тоже обыграл «Юве», хотя туринцы играли лучше, но не реализовали свои моменты.

В первом круге была зафиксирована ничья. В последних шести в основное время «Ювентус» проиграл «Интеру» один раз.

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«Ювентус свои задачи в чемпионате уже решил – он точно будет в четвёрке, в Лиге чемпионов. А вот у «Интера» тяжёлая ситуация – он ещё претендует на скудетто. «Интер» сейчас в стрессовом состоянии, у команды очень плотный календарь. Но финал Кубка «Интер» просто так не отдаст и попытается завоевать трофей.

Я думаю, что «Ювентус» будет чувствовать себя более комфортно, учитывая все обстоятельства. В последнее время «Ювентус» играет достаточно хорошо, поэтому у «Интера» возникнут проблемы. Мне кажется, что матч будет осторожным – будет тактическая борьба двух тренеров. Какого-то огромного количества голов ждать не стоит. Мне кажется, что надо ставить на то, что «Ювентус» не проиграет и тотал матча будет меньше 3.5.

Не удивлюсь, если основное время завершится вничью или «Ювентус» выиграет в один мяч. Всё-таки у «Интера» в приоритете скудетто. В этом кубковом матче «Ювентус» будет чувствовать себя увереннее», — сказал Керимов.

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