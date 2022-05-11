«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прогноз Алексея Андронова на игру чемпионата Англии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» в 33-м туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 2.29.



«Про интригу в Англии всё уже говорено-переговорено не раз, какая она, что с ней. «Манчестер Сити» не должен допустить какой-то большой осечки, то есть проиграть, даже на ничью он имеет право, ничего страшного не случится.

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Мне кажется, в одном из предстоящих матчей у «Манчестер Сити» возникнут проблемы. Я просто не вижу той надёжности, которая должна быть. Не исключено, что всё это случится в матче с «Вулверхэмптоном».



Выбрал бы на этот матч вариант обе забьют просто с огромным коэффициентом для такой ставки — 2.29. Запираться и пытаться отбыть номер — это как-то несолидно, несерьёзно. Я думаю, игроки «Вулверхэмптона» могут себя показать в таком матче, именно играя вперёд», — сказал Андронов.

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