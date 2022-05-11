«Эльче» — «Атлетико»: прогноз Дениса Наливайко на матч чемпионата Испании

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 36-го тура Примеры «Эльче» — «Атлетико Мадрид».
Ставка: победа «Атлетико» за 1.67.
«Атлетико» себе упростил жизнь, обыграв мадридский «Реал». «Атлетико» нужна была эта победа, которая обезопасила команду от вылета из первой четвёрки. Математические шансы у «Бетиса» обойти «Атлетико» ещё остаются, но для этого надо, чтобы «Атлетико» проиграл оставшиеся матчи.
Прогноз на матч «Эльче» — «Атлетико» с коэффициентом 3.00.
«Эльче» этот сезон уже почти закончил, потому что вряд ли команда вылетит в Сегунду. Чтобы поставить жирную точку в сезоне, «Атлетико» нужна победа в этом матче.
Коэффициент на победу мадридцев достаточно большой, нужно этим пользоваться. Мой выбор – победа «Атлетико», — сказал Наливайко.
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