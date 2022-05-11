Эксперты назвали фаворита ЧМ-2022 по хоккею после отстранения сборной России

С 13 по 29 мая в Финляндии пройдёт 85-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. Города проведения — Хельсинки и Тампере. Участие в соревновании примут 16 команд, они будут поделены на две группы.
Группа А: Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия, Франция.
Группа В: Финляндия, Швеция, Чехия, США, Латвия, Норвегия, Великобритания, Австрия.
Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитом на победу в турнире сборную Финляндии. Сделать ставку на финнов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.00, что приблизительно равно 33% вероятности. Следующей в списке претендентов идёт сборная Швеции, на неё дают коэффициент 4.00 — 25% вероятности. Замыкает тройку сборная Канады с коэффициентом 5.00 (20% вероятности).
Наименьшие шансы, по мнению букмекеров, имеют команды Великобритании и Италии. Их триумф оценивается коэффициентом 500.0. Это приблизительно 0,2% вероятности.
Напомним, 28 февраля 2022 года IIHF приостановила членство России и Беларуси в международной федерации и лишила сборные этих стран права на участие во всех международных турнирах. Места заняли команды Австрии и Франции.
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