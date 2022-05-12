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«Реал» Мадрид — «Леванте»: букмекеры оценили шансы команд в матче чемпионата Испании

«Реал» Мадрид — «Леванте»: букмекеры оценили шансы команд в матче чемпионата Испании
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12 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Леванте». Начало игры — в 22:30 мск.

Тьерри Анри дал прогноз на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».

Эксперты не сомневаются в победе «Реала»: поставить на мадридцев предлагается с коэффициентом 1.50. Успех клуба из Валенсии оценён в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Аналитики ждут, что матч «Реал» — «Леванте» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.99.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.51.

Гол в каждом тайме доступен за 1.45, а результативная ничья — за 5.50.

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