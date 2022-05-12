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«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Алексея Андронова на матч АПЛ

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Алексея Андронова на матч АПЛ
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Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» в 22-м туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.78.

«Матч очень интересный и важный. Во-первых, это дерби Северного Лондона, которое всегда огромное внимание привлекает и всегда ярким получается. Во-вторых, между командами идет прямая борьба за место в Лиге чемпионов. «Тоттенхэм» на четыре очка отстаёт, и даже ничья для него эту борьбу заканчивает.

Где покажут матч «Тоттенхэм» — «Арсенал».

Останется только два матча у каждой из команд. Отыграть такой гандикап уже будет невозможно. Но если «Тоттенхэм» выиграет, то отрыв сократится до минимума. Там уже появятся варианты, тем более что у «Тоттенхэма» в последних двух турах не самые сильные соперники, один из которых уже вылетел из АПЛ.

Думаю, что «Тоттенхэм» должен стараться играть активно в этом матче. «Арсенал» — команда довольно весёлая. Она и забивает, и пропускает. В последнее время постоянно проходит тотал больше в матчах «Арсенала». Для «Тоттенхэма» я и не вижу других вариантов. Надо идти вперёд, надо добиваться результата.

Я бы выбрал ставку на тотал больше 2.5 мяча в этой игре. Мне кажется, что даже какая-нибудь ничья 2:2 вполне возможна в этой игре. Коэффициент — 1.78», — сказал Андронов.

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