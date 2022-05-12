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«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Дениса Наливайко на игру АПЛ

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Дениса Наливайко на игру АПЛ
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Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» по владению мячом с форой (+1) за 1.83.

«Борьба за четвёртое место. Для «Тоттенхэма» это последний шанс хоть как-то попытаться зацепиться за место в четвёрке. Безусловно, команде Антонио Конте нужно обыгрывать «Арсенал». В последних турах «Арсенал» играет очень здорово.

Где покажут матч «Тоттенхэм» — «Арсенал».

В этой встрече идёт столкновение двух разных стилей. Контратакующего от Антонио Конте и стиля Микеля Артеты, который базируется на игре внизу, через короткий пас. Сложно сказать, кто здесь фаворит. В таких матчах, когда играют команды с разным стилем, нужно смотреть на процент владения мячом.

Предлагаю взять плюсовую фору (+1) на процент владения мячом в пользу «Арсенала». Не верится мне, чтобы гости отдали мяч и ушли в оборону», — сказал Наливайко.

Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 7.00 на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал».

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