«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч 22-го тура АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» в 22-м туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 1.70.



«Очень важная встреча в свете борьбы за место в Лиге чемпионов. А ещё это дерби, причём одно из самых ожесточённых в Лондоне. Уверен, матч будет на загляденье. По крайней мере, эмоции будут перехлёстывать. Наверняка и борьба будет, но и забитые мячи тоже.

Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 7.00 на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал».

«Тоттенхэм» догоняет «Арсенал», и этот матч ему нужно обязательно выигрывать. «Арсенал» и ничья вполне может устроить, отрыв есть. Но обе команды сейчас выглядят здорово. «Тоттенхэм» отнял важные очки у «Ливерпуля» в гостях, «Арсенал» поставил победы на поток. Тут уступать никто не будет.



«Тоттенхэм» при Конте изменился, стал меньше пропускать. Вскрывать его оборону — не самое простое занятие. Но при этом в предстоящей игре ему нужно побеждать, поэтому придется раскрываться больше обычного, если гол не придёт в самом начале встречи.



Ставлю на «обе забьют». Я думаю, что нынешняя форма команд позволит им продемонстрировать качественную игру в атаке. Да, оборона «Тоттенхэма» хороша, но здесь не получится сидеть на своей половине поля. У «Арсенала» будут свободные зоны», — сказал Титов.

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