«Тоттенхэм» — «Арсенал»: ставка Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал».



Ставка: обе забьют за 1.78.



«Сегодня говорим о Северном лондонском дерби — одном из самых жёстких противостояний. Это тот самый случай, когда надо внимательно посмотреть на очные встречи. Так вот, в последних 15 матчах в АПЛ гости выиграть не могут.

Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 7.00 на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал».

В последний раз это случилось в 2004 году, когда «Арсенал» тренировал Арсен Венгер. Думаю, что и на этот раз хозяева не должны проиграть, а дома в этот раз «Тоттенхэм». Хотя если «Арсенал» победит, то обеспечит себе долгожданную путёвку в Лигу чемпионов.

В предыдущем туре и у тех, и у других получились удачные матчи. У «Тоттенхэма» был сложный соперник в виде «Ливерпуля». Команда отыграла на пятёрку. Всё, что планировала, всё добыла. У «Арсенала» была игра с «Лидсом». Удалось победить всего лишь со счётом 2:1, но на протяжении всего матча «канониры» контролировали игру. При этом у «Тоттенхэма» был лишний день на подготовку, поэтому степень усталости тут нивелируется.



Всегда сложно прогнозировать, как будет развиваться игра в дерби. Мне кажется, и те, и другие будут действовать дисциплинированно, зная, что и «Тоттенхэм» хорошо играет на контратаках, и «Арсенал». Мне кажется, что голевых моментов будет немного, но по разу отличатся и те, и другие.

Где покажут матч «Тоттенхэм» — «Арсенал».

При Артете «Арсенал» здорово прибавил по части организации. Команда выиграла последние четыре матча, но в последних семи встречах пропускает мячи. По построению всё вроде бы в порядке, но порой всё же случаются несогласованности, которые приводят к пропуску голов. В любом случае прогресс по игре ощущается.



В общем, мой первый вариант — обе забьют. Второй вариант — 1Х и ТБ (1,5). Учитывая, что тут будут атаки на скорости, то будут и зацепы, фолы. Когда такое случается, то бывают карточки, а ещё и фактор дерби. В общем, жду не меньше четырёх карточек. Коэффициента пока нет, но выберу вариант ТБ (3,5) карточки», — сказал Петросьян.



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