Арина Соболенко — Джессика Пегула: прогноз Игоря Панкова на матч турнира в Риме

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Риме Арина Соболенко — Джессика Пегула.



Ставка: победа Соболенко за 1.82.



«На прошлой неделе в Мадриде Арина Соболенко провалилась. В первом круге ей досталась неудобная соперница Аманда Анисимова и, несмотря на выигранный сет, Арина потерпела очередное поражение. Тем самым не удалось защитить очки за прошлогодний титул.

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Буквально сразу после мадридской неудачи Арина отправилась в Рим и с усердием начала тренироваться на местном грунте. Очевидно, серьёзный акцент у нее на эти соревнования. И стартовая разгромная победа над Чжан Шуай как нельзя кстати пришлась, как и в целом турнирная сетка в первых раундах. Ведь впереди не та самая неудобная Анисимова, а Пегула, с которой Арина два года подряд до этого на грунте уверенно разбиралась. Пожалуй, с учётом психологии есть надежда, что в Риме Соболенко может «выстрелить». Во всяком случае, сыграть более успешно, чем на последних турнирах. Отступать-то уже некуда – можно потерять и место в топ-10.



Пегула порадовала на прошлой неделе в Мадриде, где пробилась в финал. Переход на более медленный грунт в Риме получился тяжёлым для Джессики. С проблемами, со скрипом прошла Самсонову, не летела первая подача, но соперница этим в полной мере не воспользовалась. Заметно было, что в Риме не в полной мере даёт американке преимущество её стремление сыграть агрессивно. Да и сегодня в соперницах Соболенко, которая своей агрессией способна подавить кого угодно.



Год назад в Мадриде Соболенко не заметила Пегулу. Тогда на её победу давали коэффициент менее 1.30. Понятно, что сегодня Арина не на пике формы, в отличие от соперницы. Но, пожалуй, и не настолько же она разучилась играть, что идёт в линии выше 1.80. Тем более, теннисистка в Риме играет с запредельной мотивацией», — сказал Панков.

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