«Реал» Мадрид — «Леванте»: прогноз Дениса Наливайко на игру Примеры

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 36-го тура Примеры «Реал» Мадрид — «Леванте».



Ставка: «Леванте» не проиграет за 2.70.



«Карло Анчелотти уже прямым текстом говорит, что абсолютно неважен результат последних матчей в Ла Лиге. «Реал» Мадрид потихонечку будет готовиться к финалу Лиги чемпионов. Карло будет давать отдых своим футболистам. Главная задача – поддерживать тонус своих лидеров, да и в целом всей команды.

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У «Леванте» ситуация полностью противоположная. Команде необходимо побеждать. Команда всё ещё имеет небольшие шансы, чтобы спасти сезон и не вылететь. Учитывая это, клуб будет более заряжен, нежели «Реал».

Предлагаю очень рискованную ставку. Все видели, как «Реал» играл против «Атлетико». Все видели хорошее настроение у всей скамейки «сливочных», несмотря на поражение от «матрасников». Предлагаю взять Х2. Не думаю, что в этом поединке «Леванте» уступит.

Коэффициент очень хороший, близок к тройке. А мотивация мадридцев вызывает вопросы. Для них сейчас главное — без травм», — сказал Наливайко.



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