Букмекеры назвали шансы Капризова выиграть серию у «Сент-Луиса» со счёта 2-3

В НХЛ продолжается первый раунд Кубка Стэнли – 2022. В серии «Миннесоты Уайлд» и «Сент-Луис Блюз» после пяти матчей «музыканты» впереди — 3-2.

Капризов обратился к партнёрам по «Миннесоте» после разгромного поражения.

13 мая команды проведут шестую игру. Она состоится в Сент-Луисе, начало — в 4:30 мск.

Букмекеры не видят фаворита в шестой игре: ставки на победу «Сент-Луиса» в основное время принимаются за 2.45, а на победу «Миннесоты» — за 2.50. На ничью по итогам 60 минут дают 4.30.

При этом аналитики не верят, что «Уайлд» смогут переломить серию. Выход команды Кирилла Капризова в следующий раунд оценён в 3.60, это примерно 27% вероятности. Ставки на проход «Сент-Луиса» принимаются за 1.32.

Кирилл Капризов возглавляет гонку снайперов плей-офф НХЛ с семью шайбами в пяти матчах.

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