Букмекеры оценили шансы «Сочи» обыграть «Нижний Новгород» и выйти на второе место в РПЛ

13 мая состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Нижний Новгород». Начало игры — в 19:00 мск.

Прогноз на матч «Сочи» — «Нижний Новгород» с коэффициентом 4.50.

Эксперты отдают явное предпочтение подопечным Владимира Федотова: поставить на победу сочинцев предлагается с коэффициентом 1.47. Успех нижегородцев оценён экспертами в 7.60. Ставки на ничью принимаются за 4.70.



Аналитики думают, что матч РПЛ «Сочи» — «Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Ставки на пенальти принимаются за 2.35, на красную карточку — за 3.00.

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