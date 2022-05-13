«Вашингтон» — «Флорида»: букмекеры назвали шансы команды Овечкина сравнять счёт в серии

Шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли — 2022 между «Вашингтон Кэпиталз» и «Флоридой Пантерз» пройдёт 14 мая, начало — в 2:30 мск.
Форвард «Вашингтона» Оши обратился к партнёрам после третьего поражения от «Флориды».
«Флорида» ведёт в серии со счётом 3-2. В случае поражения «столичные» покинут плей-офф НХЛ.
Явным фаворитом шестой игры считается «Флорида». Шансы «Пантерз» на победу в основное время выражены коэффициентом 1.92. Успех «Вашингтона» доступен за 3.40, ничья после трёх периодов — за 4.20.
На тотал больше 6.5 гола дают 1.85, на тотал меньше 6.5 гола — 1.95. Итоговый успех «Флориды» идёт за 1.55, а победа «Вашингтона» с учётом овертайма и серии буллитов — за 2.50.
Если обе команды забьют как минимум три шайбы, зайдёт коэффициент 2.26. Гол в меньшинстве доступен за 7.00.
Почему шестой матч с «Флоридой» станет для «Вашингтона» последним в сезоне.
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