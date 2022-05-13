«Спартак» — «Зенит», 15 мая: во сколько начало матча, где будет прямая трансляция

Матч 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 13 мая в Москве. Команды выйдут на поле стадиона «Открытие Банк Арена» в 16:30 мск.
Бакаев заявил, что приберёг голы на матч с «Зенитом».
В прямом эфире встречу «Спартак» — «Зенит» покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
После 28 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 64 очками. Подопечные Сергея Семака досрочно гарантировали себе титул.
«Спартак» находится на девятой строчке, имея в активе 37 баллов. Красно-белые избежали стыковых матчей, но не смогут подняться выше седьмого места.
Василий Уткин высмеял тщеславие «Зенита».
Это будет первая игра «Спартака» под руководством Паоло Ваноли с «Зенитом». В двух предыдущих очных встречах сильнее оказался клуб из Санкт-Петербурга — 3:1 и 7:1.
Обе команды идут на сериях из трёх побед. «Спартак» обыграл «Крылья Советов», «Урал» и «Енисей». «Зенит» победил «Краснодар», «Локомотив» и «Химки».
Прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» с коэффициентом 3.70.
Ваноли рассказал, почему считает стадион «Лужники» счастливым.
Радимов ответил Зареме стихотворением Маяковского.
Андрей Мостовой назвал 7:1 со «Спартаком» лучшим моментом сезона.
- 13 мая 2022
-
08:30
-
08:00
-
07:53
-
07:37
- 12 мая 2022
-
20:28
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:48
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 11 мая 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00