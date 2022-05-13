«Спартак» — «Зенит», 15 мая: во сколько начало матча, где будет прямая трансляция

Матч 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 13 мая в Москве. Команды выйдут на поле стадиона «Открытие Банк Арена» в 16:30 мск.

Бакаев заявил, что приберёг голы на матч с «Зенитом».

В прямом эфире встречу «Спартак» — «Зенит» покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

После 28 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 64 очками. Подопечные Сергея Семака досрочно гарантировали себе титул.

«Спартак» находится на девятой строчке, имея в активе 37 баллов. Красно-белые избежали стыковых матчей, но не смогут подняться выше седьмого места.

Василий Уткин высмеял тщеславие «Зенита».

Это будет первая игра «Спартака» под руководством Паоло Ваноли с «Зенитом». В двух предыдущих очных встречах сильнее оказался клуб из Санкт-Петербурга — 3:1 и 7:1.

Обе команды идут на сериях из трёх побед. «Спартак» обыграл «Крылья Советов», «Урал» и «Енисей». «Зенит» победил «Краснодар», «Локомотив» и «Химки».

Прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» с коэффициентом 3.70.

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