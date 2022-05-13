«Локомотив» — «Динамо», 14 мая: кто фаворит, где покажут, когда начало матча

14 мая в Москве состоится матч чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
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В прямом эфире игру «Локомотив» — «Динамо» можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ».
Явным фаворитом считаются подопечные Сандро Шварца. Шансы «Динамо» на победу оценены коэффициентом 1.90. На победу «Локомотива» дают 4.10, на ничью — 4.15.
Сделать ставку на тотал больше 2.5 мяча предлагается за 1.85, на тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10.
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«Динамо» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» идёт шестым.
В матче первого круга команды сыграли вничью — 1:1. В составе «Локомотива» отличился Фёдор Смолов, который зимой перешёл в «Динамо». Единственный мяч бело-голубых провёл Себастьян Шиманьски.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» с коэффициентом 3.90.
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