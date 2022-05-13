«Сочи» – «Нижний Новгород»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» – «Нижний Новгород» в 29-м туре Российской премьер-лиги сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Сочи» и ТБ 2.5 за 2.26.



«Сочи» гонится за своим самым большим достижением в истории. Есть реальный шанс взять не просто медали, а даже серебро. Это станет огромным успехом для клуба, футболистов, тренера Федотова.

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Но, на мой взгляд, игра с «Нижним Новгородом» может получиться не такой простой, как всем кажется. Нижегородцы на выезде очень опасны, даже больше, чем в домашних играх. Были победы в Москве над «Спартаком» и «Динамо». И мотивация у команды Кержакова сохраняется, борьба за выживание еще не закончена. Не самые лучшие результаты были у «Нижниего» в последних матчах, и конкуренты достали. Поэтому нижегородцы будут упираться, контратаковать.



Но все-таки «Сочи» более классная команда. У нее сейчас почти все получается. Моменты создаются как будто сами собой. Хорошо держат мяч сочинцы, комбинируют, открываются. Глазу такой футбол приятен. И немало забивает «Сочи»



Допускаю, что «Сочи» может пропустить дома, но забьет больше. Поэтому выберу ставку на победу хозяев через тотал больше 2,5 мяча», — сказал Титов.



Прогноз на матч «Сочи» — «Нижний Новгород» с коэффициентом 4.50.



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