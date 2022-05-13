Франция — Словакия: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Франция – Словакия.



Ставка: победа Словакии в основное время за 1.45.



«Вообще-то ставить на первые матчи группового турнира, даже когда самый крутой фаворит играет с самым запселым аутсайдером, – дело не то чтобы совсем безнадёжное, но сильно рисковое. Потому что в этот момент все они являются фаворитами и аутсайдерами только на бумаге.

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И даже сборная Канады может быть не сыграна до такой степени, что хоть святых выноси, а какая-нибудь сборная Латвии благодаря, скажем, взятому из одного клуба и поэтому готового звена прыгнуть выше головы. Потом, конечно, всё придёт в норму и станет более или менее понятно, но в первом туре группового турнира всё покрыто мраком и представляет собой великую тайну, раскрывать которую нам придётся по телевизору.



То есть объективно в первом матче стартующего чемпионата мира Словакия должна покрывать Францию, по меткому выражению покойного Михаила Жванецкого (царствие ему небесное!), «как бык овцу». А как оно случится реально – вопрос весьма интересный.



Лично я предполагаю, что словаки случайно попавших на этот чемпионат «лягушатников» всё-таки обыграют, но это не будет лёгкой прогулкой. Словаки сейчас сами по себе такие, что у них давно уже не бывает лёгких прогулок. Поэтому обеим будет все 60 минут мучительно больно, победа придёт к словакам в нравственных и физических страданиях, но всё-таки придёт.

Причём придёт в основное время и с неприлично маленьким преимуществом в одну-две шайбы, но очки, как известно, не пахнут. А красуются в таблицах для потомков и историков», — сказал Лебедев.

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