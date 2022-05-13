Хиль Тайхман — Дарья Касаткина: прогноз Игоря Панкова на матч 1/4 финала турнира в Риме

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Риме Хиль Белен Тайхман — Дарья Касаткина.



Ставка: победа Касаткиной за 1.99.



«Обе теннисистки во многом неожиданно пробились в четвертьфинал Рима. Причём Тайхман играет в очень напряжённом графике. После полуфинала Мадрида у неё три матча в Риме. Усталость в той или иной степени сказывается. Если по прогнозам на Мадрид отмечал сбалансированную игру Хиль Белен на своей подаче и на задней линии, то на сегодня по Риму сказать этого не могу.

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Матчи с Плишковой и Рыбакиной – это во многом мучения, кто меньше допустит невынужденных ошибок. В этом плане швейцарская теннисистка оказалась надёжнее соперниц. Но впереди соперница совсем другой манеры игры. Ждать от разыгравшейся Касаткиной такого количества «подарков», как это было с Каролиной и Еленой, явно не стоит.



Дарья в Риме не первый год уже ощущает себя более чем уверенно. Явно выходит на свой пик. С трудом вырвала победу у Фернандес, а в четвертьфинале впечатлила игрой и заслуженной викторией над Бадосой. Сумела втянуть испанку в свой теннис, причём не боялась играть довольно смело, нельзя сказать, что совсем уж сидела в глухой обороне.



При той игре, которую Касаткина продемонстрировала с Бадосой, у неё отличные шансы переиграть Тайхман. Сложилось впечатление по последним матчам, что швейцарская теннисистка уже на «излёте» и после двух подряд трёхсетовых сражений может банально не хватить сил и эмоций на игру с Дарьей», — сказал Панков.

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