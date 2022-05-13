США — Латвия: ставка Максима Лебедева на матч ЧМ-2022 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 США – Латвия.



Ставка: победа США с форой (-1.5) за 2.05.



«У нас очень любят придумывать то, чего нет. И, скажем, в группе «Б», где всё ясно и понятно как божий день, и четвертьфиналистов с 99-процентной уверенностью можно назвать ещё до первого вбрасывания первого матча, придумывают какую-то интригу, которой нет и в помине. Дальше всех пошёл мой коллега по программе «Отдел хоккея» Виталий Славин, который предсказал (хотя тут больше подходит определение «накаркал»), что именно латыши попадут в плей-офф вместо именно сборной США. И начнут они это делать прямо с первого матча, в котором, на минуточку, и встречаются. Ага, два раза!

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Откуда взялась такая безудержная фантазия, понятно. Сборная США по именам такова, что охарактеризовать её одним словом можно как «никакушечную». Тогда как латыши в преддверии чемпионата мира всех рвут на ветошь в «товарняках». Но давайте не будем забывать, что сборная США хоть и представляет с родоначальниками другой континент, но от тех же самых родоначальников в корне отличается подходом к чемпионату мира.

Янки не раскачиваются, а форсируют форму к старту турнира. Потом уже они могут посыпаться и полететь под откос, но начинают «звёздно-полосатые», как правило, весьма живенько. Особенно когда будут чётко понимать, что их сегодняшний соперник (сиречь сборная Латвии) спит и видит, как вышвыривает американцев из зоны плей-офф.



Поэтому, вопреки сложившему мнению, предположу, что латышей в стартовом матче не спасёт даже постепенно превращающийся в живую легенду Мерзликин (ах, простите, Мерзликинс, голкиперс, да-с!). Навалят им янки от души, от пяти шайб и более, правда, сделают это ближе к концу матча, когда более возрастная Латвия накушается. В общем, американцы, как бы они нам ни были противны, победят в основное время и с приличным преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.



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