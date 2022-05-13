Майкл Пейдж — Логан Сторли: прогноз Глеба Кожикова на бой Bellator 281

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Майкл Пейдж — Логан Сторли в рамках турнира Bellator 281.



Ставка: победа Сторли за 2.40.



«Главный бой вечера Bellator 281, столкновение двух топов категории до 77 кг. Пейдж — 35-летний британский боец по прозвищу Venom, профессиональный рекорд 20-1, тренируется в зале London Shootfighters. Пейдж — харизматичный ударник, обладающий хорошим футворком, быстр на ногах, отлично чувствует дистанцию и таймингово наносит удары. В активе Майкла 20 побед и всего одно поражение от Дугласа Лимы, которое, к слову, британец закрыл в прошлом бою, одолев бразильца раздельным решением.



Логан Сторли — американец по прозвищу Storm, ему 29 лет, профессиональный рекорд 13-1, представляет клуб Sanford MMA. Логан — борец уровня NCAA, у него отличное кардио, заметно подтянул стойку и является просто-напросто универсальным бойцом. В активе Сторли 13 побед и всего одно поражение от нынешнего чемпиона Bellator — Ярослава Амосова.



У MVP, вероятнее всего, будет преимущество в стойке, но вот в борьбе Логан находится на другом уровне. Всё будет зависеть от того, кто навяжет свой геймплан, и я склонен полагать, что Сторли замучает Пейджа тейкдаунами и последующей работой в партере. В качестве андердога, пока коэффициент сильно не упал, я выберу Логана», — сказал Кожиков.