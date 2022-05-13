«Динамо» или «Сочи»? Эксперты назвали фаворита в борьбе за 2-е место в РПЛ
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До конца чемпионата РПЛ осталось всего 2 тура. Чемпион давно известен — это «Зенит». А вот за 2-е место идёт борьба между «Динамо» и «Сочи», у команд одинаковое количество очков — по 52. Теоретические шансы на серебряные медали есть ещё у ЦСКА, но армейцы отстают от соперников на 5 баллов. Букмекеры назвали фаворита серебряной гонки.
Аналитики склоняются к тому, что 2-е место займёт «Динамо». Поставить на московский клуб можно с коэффициентом 1.60. Шансы сочинцев чуть ниже, на них можно сделать ставку за 2.34. Наконец, на ЦСКА можно сделать ставку с коэффициентом 25.00.
В оставшихся турах «Динамо» осталось сыграть на выезде с «Локомотивом», а «Сочи» — дома с «Нижним Новгородом». В 30-м туре команды ждёт очная встреча в Москве.
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