«Ростов» — «Химки»: эксперты оценили шансы команд в матче РПЛ

14 мая состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Химки». Начало игры — в 16:30 мск.
Прогноз на матч «Ростов» — «Химки» с коэффициентом 3.04.
Эксперты склоняются к победе подопечных Валерия Карпина: заключить пари на «Ростов» предлагается с коэффициентом 2.18. Успех химчан оценён в 3.52. Ставки на ничью принимаются за 3.54.
Аналитики думают, что матч РПЛ «Ростов» — «Химки» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.
Экспресс на РПЛ с коэффициентом 55.0.
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