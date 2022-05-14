«Ростов» — «Химки»: эксперты оценили шансы команд в матче РПЛ

14 мая состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Химки». Начало игры — в 16:30 мск.

Прогноз на матч «Ростов» — «Химки» с коэффициентом 3.04.

Эксперты склоняются к победе подопечных Валерия Карпина: заключить пари на «Ростов» предлагается с коэффициентом 2.18. Успех химчан оценён в 3.52. Ставки на ничью принимаются за 3.54.



Аналитики думают, что матч РПЛ «Ростов» — «Химки» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Экспресс на РПЛ с коэффициентом 55.0.



Радимов ответил Зареме стихотворением Маяковского.



Алексей Ерёменко: из-за поражения «Зениту» фанат «Спартака» сломал мне челюсть.

Федотов: в РПЛ судей назначают по кругу, потому что некому работать.