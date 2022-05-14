«Ростов» — «Химки»: прямая трансляция, смотреть онлайн матч, эфир, какой канал показывает

Сегодня, 14 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Химки». Начало игры — в 16:30 мск.
Прогноз на матч «Ростов» — «Химки» с коэффициентом 3.04.
В прямом эфире трансляцию встречи можно посмотреть на канале «Матч Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех химчан оценён экспертами в 3.52. Ставки на ничью принимаются за 3.54.
Аналитики считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Химки» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.
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