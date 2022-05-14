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«Челси» или «Ливерпуль»? Эксперты дали прогноз на финал Кубка Англии

«Челси» или «Ливерпуль»? Эксперты дали прогноз на финал Кубка Англии
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Сегодня, 14 мая, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится финальный матч Кубка Англии «Челси» — «Ливерпуль». Начало игры запланировано на 18:45 мск.

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Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17, что приблизительно равно 46% вероятности. Успех «Челси» оценён аналитиками в 3.64 — это 27% вероятности. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.76 (26%).

При этом эксперты сомневаются, что финал Кубка Англии получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01.

Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

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